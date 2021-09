Reaalsuskontroll! Kui teie suhtel pole neid omadusi, siis paraku see ei kesta kaua

Te olete paika pannud ajakava, mil näete üksteist

Mõlemad partnerid peaksid olema samal lainel seoses sellega, kui palju tahaksid üksteist näha. See on arusaadav, et elutempo on vahel kiire või mõni asi tuleb ette, aga kui on arusaamad väga erinevad, siis ei ole võimalik luua ühist rütmi, mis võimaldaks partneriga ööpäevaringselt olla.

Realistlikud suhtlusootused

Osa täiskasvanuks saamisest tähendab seda, et te ei ole enda parteringa pidevalt telefoni külge liimitud. Sa ei saa korraga töötada täiskoha peal, eksamit sooritada ning samal ajal vastata koheselt enda partneri sõnumitele. Tervislik suhtlemine toob kaasa edukad suhted.

Mõlemad partnerid saavad funktsioneerida individuaalsel

Olla äärmiselt sõltuv enda partnerist ei ole normaalne. On tore, kui meil on aeg-ajalt tugi olemas, aga kui see on igapäevane võitlus, et ilma nendeta midagi ära teha, siis see on puhas punane lipp.

Teie kahe vahel on suur usaldus

Suhe ei ole tervislik ega kesta ka kaua, kui kahtled enda partneris. Peate omavahel looma usalduse – ilma selleta pole suhel mõtet.

Tunned, et saad partneriga olla aus

Ausus on iga eduka suhte – isegi mitte ilmtingimata romantiliste – üks olulisemaid omadusi. Sa pead suutma rääkida ausalt kõigest, mida tunned. Isegi, kui see võib muuta olukorda ebamugavaks. Kui midagi häirib, siis räägi!

Suhe toimib siis, kui on olemas tugev emotsionaalne side ja tõeline pühendumus aidata partneril tunda end turvaliselt tunda.

Allikas: Your Tango