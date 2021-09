Pidu, pärast mida tunned end päriselt paremini ehk 12 põhjust, miks kõik naised peaksid masturbeerima

Enamik 18+ vanuses naisi on elus vähemalt korra masturbeerinud, aga väga vähesed teevad seda regulaarselt. Ainult 7,9% naistest vanuses 25-29 masturbeerivad kaks kuni kolm korda nädalas. Meeste seas oli see näitaja 23,4%. (Indiana University’s National Survey Of Sexual Health And Behavior)

Naised, me väärime paremat!

Masturbeerimine on normaalne, nauditav ja tervislik kogemus. On aeg see tabu foon minema pühkida ja pühendada natuke aega enesega armatsemisele.

Dr. Lauren Streicher ütleb, et masturbeerimine võib parandada sinu tervist aidates paremini uinuda, oma kehaga läbi saada ja stressi vähendada. Ta lisab, et sarnaselt trennile või massaažile, aitab eneserahuldamine lõõgastuda nii vaimselt kui füüsiliselt. Võid teinekord mõne kalli massaaži vabalt asendada väikese masturbeerimisringiga.

Seega, muusika mängima, küünal põlema ja hops voodisse (või kuhu sind kutsub)! On aeg ennast (taas)avastada! Siin on 12 põhjust, miks iga naine peaks regulaarselt masturbeerima:

1. See teeb sind õnnelikumaks

Teame kõik, et nauding tekitab inimestes hea tunde. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Orgasmid vallandavad endorfiine, dopamiini ja oksütotsiini, mis parandavad tuju ja tekitavad üleva õnnetunde.

2. Hakkad oma kehaga paremini läbi saama

Sinu keha peaks olema sinu parim sõber – kaaslane terveks eluks. Selleks et enda kehaga sõbraks saada, on vaja teda tundma õppida. Streicheri sõnul on ülioluline, et naised oskaksid enda anatoomiat hinnata ja ennast rahuldada.

3. Sekselu uuele tasemele viimine

Masturbeerimine võimaldab sul enda keha avastada ja aru saada, mis on parim just sinu jaoks. Enda keha tundmine aitab sul voodis olla enesekindlam ja ühtlasi annab julgust ennast ka partnerile paremini väljendada. Kui oled aru saanud, millised puudutused sulle meeldivad, on sul võimalus seda teadmist ka partneriga jagada.

4. Parem uni