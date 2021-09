52aastaselt kaalulangetuse teekonda alustanud Leo: parem välja näha on alati meeldiv!

Foto: Karen Härms

Leo Aadel oli pikalt omavalitsuse juht ja õppejõud, kuid otsustas lõpuks võtta aega iseenda jaoks — üks viis enda eest hoolitseda oli liituda Pontsikutega. Need on mehed, kes panid seljad kokku ja otsustasid koos aasta kaalust alla võtta, et inspireerida ka teisi mehi. Projekt hakkab nüüd jõudma lõpusirgele ja Leo on kaotanud 10 kilogrammi ning jätkab oma teekonda.