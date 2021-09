Vihane lugeja seksinippidest ajakirjanduses: mehe riist pole mingi lambipirn!

Foto on illustreeriv

Sel nädalal kütab palju kirgi lugu "Tahad mehele mõnu pakkuda? Lihtsad, kuid võimsad näpunäited, kuidas viia meest parima orgasmini" . Kommentaariumis kurdab pettunud lugeja, et ajakirjanikud ei tea asjast midagi ja kõige aluseks on partnerile midagi head pakkuda, isegi kui see pakkujale endale ei meeldi, ent asi olevat põhimõttes.