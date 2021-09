FOTOD | Jõutõstja Liisa Peri: on aeg stereotüüpidest lahti lasta ning naisi kujutada ka tugevate ja suutlikena

Fotot: Fransisco Gutierrez

Liisa Peri võitis Lääne-Euroopa meistrivõistlustel hiljaaegu varustusega jõutõstmisega kuldmedali, tulemusega 420 (150+92,5+177,5) kilo. Ta sõnab, et motivatsioon tekib ja kaob ajas, seega sellele loota jääda ei tasu. Küll aga tahe teha tööd eesmärgi nimel ning kohusetunne viivad võiduka lõpuni. Ta lisab, et on normaalne, et mõnikord lähed trenni rõõmuga, teinekord oled väsinud ja teed ettemääratud töö lihtsalt ära.