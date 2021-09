Kogu tõde lõhnaõlidest: kui kaua säilib parfüüm tegelikult ja kuidas seda kõige efektiivsemalt peale kanda?

Lõhna eluea pikendamiseks soovitab ekspert hoida lõhnu sahtlis. Samas, kui lõhnaõli on igapäevases kasutuses ning muret, et see liiga kauaks seisma võiks jääda ei ole, siis soovitab ta hoida neid aga väljapaistavas kohas. „Lõhnaõli pudelid on ilusad ja täiendavad kauni detailina ka toa sisekujundust.“

Eksperdi sõnul mõjutab lõhnaõli pikaealisust ka selle säilitamise viis. Niiskus, päikesevalgus, kuumus ja temperatuuride kõikumine kiirendavad kõik eeterlike õlide lagunemist, olenemata sellest, kas need on looduslikud või sünteetilised, kallid või odavad.

Enamik lõhnaõlisid sisaldavad suures koguses alkoholi. Seda olenemata sellest, kas tegu on odekolonni, tualettvee või parfüümiga. Alkoholi üks suurepäraseid omadusi on säilitada lõhnaainet ja samal ajal takistada bakterite teket.

Odekolonn, teisisõnu ka Kölni vesi sisaldab kõige vähem parfüümiessentsi ja on seetõttu kergem, kui näiteks tualettvesi. Parfüümis on parfüümiõli kontsentratsioon aga kõige suurem, mistõttu püsib see ka kehal kauem ning lõhnastamiseks kulub vähem lõhnaõli.

Oluline on lõhnaõli pealekandmise viis

Lõhn, mis lõhnaõlist eritub, oleneb ka sellest, kuidas seda peale kanda. Kui lõhna parfüümiõli kontsentratsioon on tugev, ent saada tahaks mahedamat lõhna, piisab lõhna pihustamisest õhku ja kõndimisest parfüümipilve alt läbi. Samas hoiatab ekspert, et nii võib lõhnaõli asjatult raisata ning pikas plaanis võiks sellisel juhul soetada mahedama lõhna.

Ekspert soovitab lõhnaõli kanda puhtale ja kuivale nahale. Eelistada võiks keha soojemaid piirkondi, millelt aurab lõhna kogu päeva jooksul. Tugevama lõhna saamiseks võiks lõhnastada kehapiirkondi, mis liiguvad kõige rohkem: randmed, kael, dekoltee, juuksed ja põlvetagused.

„Isegi, kui oled oma lõhnaõlisse armunud, siis on parem püüda sellega mitte üle pingutada. Ka lõhnastamise puhul kehtib tarkus — vähem on rohkem!“ soovitab Dautariene.

Lõhnaõli ei pea olema kallis

Eksperdi sõnul on head ja kvaliteetsed lõhnad sageli kallid, sest nende loomiseks kasutatakse kalleid koostisosi. Sageli moodustab kalli lõhna puhul suure osa hinnast ka kaubamärk ise või uhkem lõhnaõlipudel. See ei tähenda aga, et head, kvaliteetset ja kaunis pudelis lõhna ei võiks saada soodsama hinnaga.

Sageli oleneb lõhnaõli hind ka selle parfüümiõli kontsentratsioonist. Kõrgema kontsentratsiooniga lõhnad on sageli kallimad, nende lõhn on intensiivsem ja need püsivad kehal kauem lõhnavana. „Kui tugevalõhnalise parfüümid sobivad hästi õhtuseks ajaks, siis näiteks kuuma suvepäeva passivad paremini madalama kontsentratsiooniga kergemad lõhnad, mis on ühtlasi ka soodsamad,“ selgitas ekspert.

Ta lisab, et kui inimesele meeldib mõni lõhn, siis on see hea olenemata selle hinnasildist. Ka mõned kõige kuulsamad lõhnad pole tingimata kõige kallimad.