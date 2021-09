Evelin Samuel-Randvere avaldab lihtsa nõksu, mis näitab ära, kas armastus paarisuhtes toimib

„Kui argipäev ei oleks intensiivne, oleks midagi nässus,“ on Evelin mõelnud. „Ehk nagu Johan ütleb: armastus selgub ikkagi argipäevast. Kui sul on hommikul hea ärgata, vaadata otsa inimesele su kõrval, olles seejuures õnnelik, siis armastus toimib.“

Evelin otsib igas päevas midagi, mis kinnitaks, et nende pere on õnnega koos. Koroona ajal on ta olnud tänulik selle eest, et nad mõlemad Johaniga on õpetajad.