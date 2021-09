Käekott kulub liiga kiiresti? Ridiküli valides tuleks järgida kindlaid tõdesid

Me kõik loodame uut käekotti muretsedes, et see peab pikalt vastu ja saame oma uuest ostust kaua aega rõõmu tunda. Kuid nii mõnigi kord peame pettumusega avastama, et käekott kulub oodatust kiiremini. Naisteleht avaldab mõned olulised tõed, millele tuleks enne koti ostmist tähelepanu pöörata.