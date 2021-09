Naise standardid: ma ei oleks iial koos mehega, kes keerab hinnasilte poes tagurpidi ja teatab, et nii kallis

"Minu jaoks on olulisemast olulisem see, et mees ei oleks kitsipunn ja kooner. Ma ei oleks iial koos mehega, kes keerab hinnasilte poes tagurpidi ning teatab valjult: "Nii kallis!" või uurib, miks mul jälle uut seelikut on vaja. Kui mina saan endale seda lubada, siis on vaja!