Tahad, et mees ei suudaks tööle keskenduda ja fantaseeriks sinust? Proovi neid 5 sõnumit ja täna meid hiljem

Foto: Shutterstock

Selleks, et suhtes kireleeki üleval hoida, tuleb seda…noh, mõistagi üleval hoida. Mitmete sotsiaalpsühholoogide sõnul tunneme oma partnerite suunas kõige suuremat tõmmet just siis, kui nad meist eemal on. See on ka suurepärane võimalus, et kallim endast mõtlema panna.