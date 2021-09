Õnneks on asju, mis siiani pole muutunud. Just need on lihtsad ja ühiselt mõistetavad igapäevased väärtused, mis paraku kipuvad aeg- ajalt meelest minema ja unustuse hõlma vajuma.

Siin on nimekiri olulistest alustaladest, mis sina, kui vanem, peaksid oma lapsele kodust kaasa andma.