Näitleja Liisa Pulk läbipõlemisest: olen alati tundnud, et pean olema hästi tubli tüdruk, sooritama kõik hindele viis

Liisa on filmirežissöörist õe Martaga teema üle arutledes leidnud, et pingutamine on neil veres. „Minagi olen alati tundnud, et pean olema hästi tubli tüdruk, sooritama kõik hindele viis,“ kirjeldab ta. Näitlejanna sõnul peaks aga ükskõik mida tehes endast andma ära 80 protsenti oma energiast, ülejäänud 20 tuleks jätta enese turgutamiseks. „Selleks, et vaimselt ja füüsiliselt toimida,“ selgitab ta.