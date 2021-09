HULLUTAV VISUAAL | Mõnus sekspoos paarikestele, kelle meespool on veidi laisemat sorti isend

See poos on sobilik just nendele suhtekaaslastele, kus mees on keskmisest laisem või lihtsalt tööpäevast väga-väga väsinud. Kuidas see siis välja näeb? Et mehel oleks võimalikul mõnus, hubane ja mugav, tasub tal endale voodis selja taha, vastu seina või vastu voodipeatsit kuhjata hunnik patju. Nende vastu saab ta siis nõjatuda, jalad veidi harki ajada ja ennast mugavalt tunda. Naisel on vaba voli — kas üllatuslik suuseks (mees, ära unusta enne voodisse kerimist väikemeest puhtaks küürida), ulakas kauboitüdruk või hoopis midagi kolmandat. Fantaasia on ju piiritu!