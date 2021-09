Joel Ostrati kokandusklass: nipid, mis aitavad tuua lauale hõrgu valge kala

Kui see pani juba imestusest silmi pööritama, siis vaata videost Joeli õpetusi ning näed, et kokkamine pole kunagi olnud lihtsam – vaja on kõigest õigeid tööriistu ja nippe, mida oskab anda vaid nii kogenud kokk. Ta tõestab, et tänapäevase kodutehnikaga saab kerge vaevaga valmistada restoranikvaliteediga toite.

Kas restoranivääriline tähendab tingimata keerulist ja kallist? Kindlasti mitte, tänapäevane intuitiivne ja nutikate oskustega köögitehnika on kogu protsessi teinud nii lihtsaks, et usaldada tasub seadmete antud juhiseid ning pisut ka Joeli nippe, ja ongi laual midagi erilist. Viimase lihvi annab muidugi oskuslik serveerimine – kuid oma silm on kuningas ja kunsti võib teha ju igaüks.

Loomulikult võib toitu küpsetada ka tavalise ülalt-alt kuumutuse või pöördõhurežiimiga, kuid tõeline uuendus on Electroluxi ahjul aururežiim. See tagab, et valge kala jääb mahlane ning säilitab endas kõik toitained ja maitsed. Lisaks aurule on Electrolux toonud turule juhendatud küpsetamise funktsiooni, mis peidab endas, nagu Joel ütles, tõelist tippkokka. Kui valmistad rooga, mis tundub keeruline, ega usalda ennast temperatuuri, aja või režiimi valimisel, siis ava juhendatud küpsetamise assistent, märgi toit ja ahi teeb sinu eest kõik vajalikud otsused.

Kui igasugused veinikastmed tunduvad keerulised valmistada ja pigem ostaks poest valmistoote, siis näitab Joel videos, kui lihtne on tegelikult paarist koostisosast ning valgest veinist keerata kokku imemaitsev kaste, mis muudab roa kohe hoopis professionaalsemaks. Induktsioonpliidil on lihtne kuumust reguleerida, mistõttu ei kõrbe kaste potis põhja ja toidutermomeeter aitab hoida õiget temperatuuri.

Vaata videost lähemalt, millise retsepti mõtles Joel Ostrat välja toitvaks eelroaks ja kuidas seda valmistada, ning proovi järele.