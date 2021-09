Rätsep Ele Lindemann: kliendid küsivad üha sagedamini, kuidas oma rõivaid hooldada nii, et need mitu hooaega vastu peaksid

Üle 20 aasta disainer-rätsepana ja stilistina tegutsenud Ele Lindemann annab nõu, kuidas oma rõivaid õigesti hooldada, et need kaua ilusad püsiksid.

Rätsep Ele Lindemanni sõnul tunnevad kliendid üha rohkem huvi selle vastu, kuidas oma rõivaid võimalikult jätkusuutlikult hooldada: „Kiirmoe rõivatööstuse toodangu tarbimine on kahjulik nii keskkonnale kui ka rahakotile ja olen täheldanud, et kliendid küsivad üha sagedamini, kuidas oma rõivaid hooldada nii, et need mitu hooaega vastu peaksid. Mida teadlikumalt oskame rätsepa juures või poes valikuid teha ning mida läbimõeldumalt oma garderoobi planeerime, seda rohkemateks aastateks meil oma rõivastest rõõmu jagub. Targalt tegutsedes säästame aega, raha ja ka keskkonda.“

Järgnevalt nippe, milliseid materjale rõivaid ostes valida ja kuidas neid hooldada:

Vali naturaalseid materjale, osta vähem aga kvaliteetset. Külmal aastaajal on parim valik vill, kašmiir, villasegud, viskoos, siid. Naturaalsed materjalid maksavad küll rohkem, aga õige hooldamise juures kestavad kauem. Kindlasti on neist rõõmu kauemaks.

Ära põlga tehismaterjale. Üleriiete puhul on meie kliimas olulisel kohal coretex jm vee ning tuule eest kaitsevad materjalid. Vihmase ilmaga ei sobi väga hästi villane mantel.

Pööra tähelepanu tegumoele. Klassikalised hästi istuvad rõivad ei lähe moest ega vanane emotsionaalselt – sama ei saa öelda kiirmoe kohta.

Vali omavahel sobivad rõivad. Garderoob peab moodustama terviku. Läbimõeldud rõivaste valik leevendab seda ahastust, mis sageli kapi ees seistes tekib: „Appi, mul ei ole midagi selga panna!“ Kui sinugi kapp on rõivastest pungil, aga sa kannad ikka vaid paari-kolme eset, siis tegelikult on sul tõenäoliselt liiga palju omavahel sobimatud rõivad. Enne ostma minemist tuleb mõelda kas ja mida on juurde vaja. See töö tuleb ära teha kodus, mitte kaubanduskeskuses.

Ära ülearu pese! Sage rõivaste pesemine ja keemiline puhastamine väsitab kangast. Peale igat kandmist ei peak järgnema pesu/puhastus, kui ei ole plekke. Loomulikult ei käi see aluspesu kohta. Parim viis villaste mantlite, seelikute, kostüümide ja kleitide värskendamiseks on aurutamine. Villased kudumid tuleb pesta käesoojas vees, kasutades spetsiaalset pesugeeli. Loputada korralikult ja pehmelt vajutada kuivaks, ning kuivatada tasapinnaliselt. Näiteks põrandal froteerätikul. Mul on üle 20 aastaseid kudumeid, mis näevad siiani välja nagu uued. Samuti on mu klientide garderoobides tänaseni kasutuses olevaid pluuse, kleite või ka mantleid, mis vanemad kui 10 või 20 aastat. See on võimalik hoolikalt pesemise ja õigesti kuivatamisega.