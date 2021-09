Millal on aeg üksi edasi minna? Terapeudid jagavad nõu: kui sinu suhtes esineb neid olukordi, on targem see lõpetada

Siiski on mõningad üheselt mõistetavad märgid, mis viitavad terapeutide sõnul sellele, et suhtel ei ole sellisel kujul enam tulevikku.

"Paljude jaoks võrdub otsus lahutada ebaõnnestumise või allaandmisega. Kindlasti ei ole tegemist kerge otsusega, eriti kui on on ühised lapsed ja vara. Kuid see on ainuõige otsus kui oled oma paarisuhtes pidevalt õnnetu," tõdeb Dr. Vagdevi Meunier, Texase Austini Suhete Keskuse asutaja ja tegevjuht.

Alljärgnevad on olukorrad, kus otsus üksinda edasi liikuda on mõistlik: