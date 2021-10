Kas tõesti selline suhtumine? "Üürikorterisse ei ole lastega naine oodatud!"

"Oo jaa, endalgi selline kogemus. Käisin vaatamas korterit, kõik oli täitsa okei ja sai selgelt väljendatud huvi, et leping sõlmida (ka lahutatud, kahe lapsega). Kaks päeva hiljem helistas maakler, et korteriomanik siiski ei soovi minuga lepingut teha, sest ta ei taha enda korterisse nii palju lapsi. Ja et eelistus langes noortele tudengitele. Selline tunne jäi, nagu ma kasvataks jalgpallimeeskonda, et NII PALJU lapsi ei taheta...