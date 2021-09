Eesti naise hämming lühikese mehega: kui ta püksid ära võttis, siis seda ma nüüd küll ei oodanud

“Mind on terve elu saatnud müüt, et lühikestel meestel (no sellistel, kes on stiilis 165-175 cm pikad) on ka äärmiselt pisikesed peenised. Seda olid mulle kinnitanud kõik sõbrannad, kelle peamine soovitus peale ebaõnnestunud kohtinguid või üheöösuhteid oli: ära iialgi maga lühikese mehega! Tema võmp, kui seda üldse saab niimoodi nimetada, on naeruväärne, imepisike, olematu.