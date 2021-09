Proovid jälle õnne kohtingumaailmas? Need on küll teemad, mida peaks esimesel kohtumisel vältima

Ära räägi oma eksidest

Isegi, kui su kaaslane üritab ise midagi välja uurida ja panna sind rääkima, siis ära parem ütle midagi. See on väga halb mõte.

Ära räägi oma tunnetest kohe esimesel kohtumisel

Raske on mitte oma tundeid välja näidata, kui keegi sulle väga meeldib. Aga ka see ei ole hea mõte.

Ära kaeble, kui raske on üksi olla

Keegi ei viitsi esimesel kohtumisel teise hädaldamist kuulata. Ja lõppude lõpuks oleme me võimelised ka üksina suuri asju korda saatma.

Ära räägi poliitikast

Parem on mitte poliitikast rääkida, sest sa ei tea ju teise inimesi poliitilisi vaateid. Nii võidad sa ajas (ja hoiad energiat kokku), vältides mõttetuid debatte, mis võivad lõppeda tõelise katastroofiga.

Ära räägi seksist

Kindlasti ära puuduta seda teemat esimesel kohtumisel. Kui sa oled huvitatud tõsisest suhtest, siis ära hakka kiitlema sellega, milline sa voodis oled, ära näita ennast liiga kerglasena ja ära otsi selle läbi üheöösuhet.

Ära räägi abielust

Ja ära räägi abielust ka teisel ega kolmandal kohtumisel. Kui sa just ei taha, et su kaaslane sedamaid põgeneb ning su oma elust kustutab. Abielust ei räägita esimesel kohtumisel, vaid alles siis, kui suhe on tõesti tõsine ning tunded jagatud.

Ära räägi oma puudustest

Ära unusta seda kuldreeglit, et iseennast ei tohi kunagi alavääristada. Inimestele meeldivad need, kes on enesekindlad. Ära kunagi unusta, kui tore inimene sa oled.

Ära räägi rahast

Isegi siis mitte, kui sa rabad mitme koha peal tööd teha või teenid hästi, see teeb sulle ainult au. Aga esimesel kohtumisel ei maksa seda teemat puudutada.

Ära räägi lastest

Oma lapsepõlvest võid küll rääkida, see on lubatud. Aga oma tulevastest lastest ja nende võimalikust arvust on parem mitte rääkida esimesel kohtumisel.