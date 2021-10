BOND ON TAGASI. Vaadake kõiki James Bondi filme ainult Viaplays

Esimest James Bondi kehastas Sean Connery. Ta mängis 1962. aasta filmis „007: Dr No“ sitket agenti, kes armastas kirglikult kiireid autosid, kauneid naisi ja martiinisid – raputatud, mitte segatud. 007 filmid saavutasid kohe edu ning nüüd on Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja viimasena Daniel Craig mänginud maailmakuulsat agenti, kellel on luba tappa, juba pea seitse aastakümmet.