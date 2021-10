Lugeja hämming: miks lastakse ära vajuda? Ei julgeta otse öelda või?

Kui inimene tunneb, et suhe, sõprus, tutvus, mis iganes on ennast ta jaoks ammendanud, siis miks ei öelda seda ausalt ja otsekoheselt!? Miks lastakse sellel lihtsalt ära vajuda, et teine inimene ise aru saaks, et asi on ammendanud ennast? Ei julgeta otse öelda või? Selle asemel antakse sarkastiliselt ja küüniliselt vastates ümbernurga mõista, et sõprus on ammu läbi! See ju on täiega argus! Ja julm teise suhtes. Las teine inimene piinleb teadmatuses, et mis valesti on, sest midagi ju ei öelda otse!"