Konkreetne nimekiri! Lugeja paneb paika: just selliste omadustega naine on iga mehe silmis kulda väärt

Selline naine on iga mehe silmis kulda väärt. 99,99% neist on võetud ja "järjekord ootamas", et ehk äkki vabaneb. Ülejäänud emased inimolendid püüavad end ära õigustada ja pahatihti elavad oma kibestumist välja, sisistades südamest: "Kõik mehed on sead!"."