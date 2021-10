Naine põrutab: paljudel meestel puudub see elementaarne oskus ja minu mõõt on täis saanud

"On keegi teist viimasel ajal vaadanud, mis erinevates kohtinguportaalides toimub? Kui vigaselt võivad Eesti mehed kirjutada! Ma ei räägi siin väikestest näpukatest, neid tuleb meil kõigil ette ja see on tavaline, vaid ma räägin täielikust kirjaoskamatusest. Täiskasvanud mehed kirjutavad uhkusega, nagu ei oleks nad kunagi koolis grammatikat õppinud...

See on väga piinlik. Elementaarne lausete moodustamise oskus ja teadmine, kuidas sõnu kirjutada, võiks ju ikka olemas olla. Huvi pärast võtsin ühel õhtul Tinderis 20 suvalist meest ette ja uurisin neilt kiire vestluse käigus, mis suhe neil raamatutega on. 80% neist teatas uhkusega, et lugeda ei viitsi, kooli lugemiskontrollid lasti üle ja neil on oma eluga nii palju huvitavamat teha, kui iganenud raamatuid lugeda.