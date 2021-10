VISUAAL | Et nädal algaks võimsa pauguga! Lendle nagu liblikas oigamapaneva orgasmi suunas

Sensuaalne lusikas lükkab iga esmaspäeva hoogsalt käima! Selleks, et te saaksite mõlemad koos kallimaga rõõmsalt suure naeratusega tööle minna, tasub esmaspäeva hommikut alustada just sensuaalse lusika sekspoosiga.

Naine lamab küljel ja mees on tema selja taga. Mees saab siseneda ja kui naine on üks neist paljudest, kes armastab hommikuti joogat teha, saab ta aja kokkuhoiu mõttes ühendada väikese poosi ja sirutuse hommikuse seksiga. Ehk mees siseneb ja naine saab oma pealmise jala elegantselt lae suunas sirutada, samal ajal, kui mees on ametis mõlemale osapoolele mõnu pakkumisega.

Võite seda poosi teha nii, et ka mees on külili, või sellises asendis, kus mees pooleldi põlvitab - vaadake ise, kuidas mugavam on. See asend võib viia naise oigamapaneva orgasmini, sest lisaks sisemisele penetratsioonile on mehe üks käsi vaba, hellitamaks naise nibusid või kliitorit.