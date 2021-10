Vapustav! See kolmest sõnast koosnev lause lõpetab paarisuhtes iga tüli

Kui paariline on ärritunud ja vihane, vaata talle silma ja ütle rahulikult: "Ma kuulen/kuulan sind." Kui inimene näeb, et tema muret võetakse tõsiselt, temaga ollakse rahulik ja pealekauba veel kuulatakse ka, mõjub see rahustavalt ja on suur tõenäosus, et ka tema rahuneb maha ja kas mõistab, et tüli üles tõmbamine oli mõttetu või siis on teil võimalus rahulikult, ilma karjumata edasi argumenteerida.