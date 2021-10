Muusikute Silva Ilvese ja Marcel Johannes Kitse suhe pole küll pikk, kuid sellesse on mahtunud juba nii mõndagi - nii häid kui ka kui ka keerulisemaid aegu, rääkimata lakkamast meediatähelepanust.

"Meil on selline omamoodi suhe olnud. Minul väga kirju minevik, Marcel on aga elanud tagasihoidlikkus suhte elu, pühendudes oma karjäärile. Viieline poiss on end sidunud kahelise tüdrukuga," võtab Silvia suhte kirjeldamise tabavalt kokku.