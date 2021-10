Pane kõrva taha: rahareeglid, mis muudavad sinu elu paremaks

Ära lange reklaamiohvriks

Reklaamid on nii kavalalt üles ehitatud, et panna sind ostma asju, mida sa tegelikult ei vajagi. Kõige üllatavam selle juures ongi see, et me kõik oleme sellest teadlikud, sest me oleme selle kohta lugenud või kuulnud kelleltki aga hoolimata sellest, kui me näeme uut reklaamiklippi mingi imettegeva tootega, siis ei suuda me vastu seista ja hakkame juba mõttes oma raha lugema.

Enne ostmist, mõtle läbi, kas sa ikka tõesti vajad seda toodet

Tihti me ostame emotsioonide ajendil ja alles hiljem, kui antud ese seisab toa nurgas või kapi põhjas, mõtleme, kas meil oli üldse seda vaja. Mõtle parem nii, et see raha jääb su kontole alles ja kasvab, kui sa ka järgmised emotsiooniostud tegemata jätad.

Kaalu oma kulutused hoolega läbi- iga päev

Ja tee seda iga päev. Lae endale mõni äpp alla või koosta tabel kulutustega, mis võimaldab sul paremini silma peal hoida.

Ole ettevaatlik raha välja laenates

Sõbrad on tähtsad ja me hoolime neist aga kui sa raha välja laenad, siis ikka selle mõttega, et sa saad selle kunagi ju tagasi. Ainult, et kõik inimesed ei mõtle nii nagu sina. Võib-olla mõtleb mõni sõber nii, et te tunnete teineteist piisavalt hästi ja ta ei pea muretsema millal ja kas ta sulle üldse raha tagasi maksab. Pigem loodab ta, et see vajub unustuste hõlma aja jooksul.

Kui sa muidugi sellega nõus ei ole, siis kannatab teie suhe selle tõttu varem või hiljem. Sellepärast on tähtis kohe selgeks teha, kas laenata üldse raha ning määrata kohe kindlaks ka tagasimaksmise kuupäeva. Aga alati peab arvestama ka võimalikeks raskusteks, mis tekkida võivad.

Investeeri iseendasse

See on parim, mis sa teha võid. Loe raamatuid, kuula loenguid, võta osa koolitustest, mis räägivad investeerimistest ning oma raha paremast organiseerimisest. Teine võimalus on õppida midagi uut, mis võimaldaks sul teenida paremat sissetulekut.

Oota enne, kui sa midagi ostad