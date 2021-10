Uuring kinnitab: need on kaks peamist näitajat, millele naised tähelepanu pööravad, kui endale laste isa valivad

Foto: Shutterstock

Ilmselt oleme kõik kuulnud, et nii mõnegi naise jaoks on nende unistuste väljavalitu ideaaliks pikk, pruunide silmade ja sportliku kehaehitusega atraktiivne mees. Ehk siis mees kui prints Disney muinasjutust. Ent tulles maale natuke lähemale, siis mis on need konkreetsed omadused, millele naised tegelikult oma tulevase lapse isa otsingutel tähelepanu pöörava