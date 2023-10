Voodipesu vahetamine on magamistoa ainus aktsioon? 10 põhjust, miks pikalt koos olnud paarid ühel hetkel enam ei seksi

Pikapeale harjutakse teineteisega, pingutatakse vähem, tehakse paarilist haavavaid vigu ja üleüldse nõuab argipäev oma osa. Kliinilise psühholoogi sõnul on aga olemas kümme üsna konkreetset põhjust, miks paljud paarid aina harvem ja harvem seksivad. Kõikidel neil põhjustel on aga ühisosa, mis on enamike inimsuhete suurimaks väljakutseks. Selleks on muidugi kommunikatsioon. Me kardame omavahel suhelda, ausad olla ja tihti ka tõde kuulda.