Uuring selgitas välja: kas kohtinguäppides figureerivad inimesed on üldse võimelised tähenduslikeks suheteks?

Genfi ülikooli uuring selgitas välja, kas levinud arvamus, et kohtinguäppides on vaid kerglaste elukommetega seiklejad, vastab tõele. Uuringu tulemused näitavad, et kohtinguäppides otsivad inimesed samamoodi tähenduslikke suhteid nagu päriseluski.