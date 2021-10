Miljoni dollari küsimus: miks armastus ajapikku kustub? Ekspert vastab!

"Kui me räägime "armastuse hääbumisest", räägime tegelikult kirglikust armastusest. Erutav teadmatus ja salapära mõistagi aja jooksul kaovad. Oluline on aga meeles pidada, et ainult kirglik armastus hääbub," rõhutab dr Lieberman.

"Seltsiv armastus, selline kiindumus, mida pikalt koos olnud paarid tunnevad, üldiselt just kasvab ajaga. Kuid mõned inimesed arvavad, et kui kirgliku armastuse dopamiinergiline põnevus on kadunud, on suhe läbi. See ei pea nii olema. Koosolemine on siiski valik," ütleb ta.