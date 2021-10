Ainult meestele! 10 nõuannet, kuidas käituda naisega päevade ajal, et punast draakonit mitte ärritada

Aga ole lahke, siin on sulle kümme soovitust, mis aitavad punase draakoni külaskäigu ajal kodurahu kindlustada:

1. Ära süüdista meid mitte milleski ega tee MITTE MINGEID etteheiteid.

2. Kui sa ei ole just arst, siis ära anna soovitusi, mida me tegema peaks, et ennast paremini tunda. Me tunneme ise oma keha kõige paremini.

3. Kui sa meid natukenegi tunned, siis ilmselt tead, millised teemad meid ärritada võivad. SEE ei ole hea aeg, et neid teemasid tõstatada.

4. See on õige aeg, et anda meie küsimustele vastuseid, mida me tahame kuulda, mitte mis ausad on.

5. Ole nii kannatlik, kui see inimlikult vähegi võimalik on.

6. Too meile meie lemmiksnäkke ja hoolitse, et meil kõht kogu aeg head-paremat täis oleks.

7. Vaata meiega meie lemmikfilmi ja ära kurda, et seda tegema pead. See on sinu rõõm, et seda koos meiega teha saad!

8. Ükskõik mida sa tegelikult tunned, siis ära näita välja, et selline loomulik asi sinus vastikust tekitab.

9. Pane meid tundma hoitu ja armastatuna.

10. Paku oma abi, et me ei peaks tegema asju, mida meile teha ei meeldi või mis parasjagu vastumeelsed võivad olla. Tee meie elu lihtsamaks!

Allikas: The Health Site