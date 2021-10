Selgeltnägija Merily Timmer avaldab, milliste muredega jõuavad tema juurde mehed ja mis huvitab naisi

Mehi huvitab rohkem tööga, naisi armastusega seonduv, ning mõlemaid huvitab nii see, mida toob tulevik, kui ka probleemi põhjuseni jõudmine. Väga paljusid vaevab seletamatu ärevus ja teiste inimeste kartus, enesesse kapseldumine, mille põhjuseks on tihti liigne nutiseadmete kasutamine ning rääkimise asemel kirjutamine.

„Paljud naised ei julge enam minna seltskondadesse, eriti meeste omadesse, ja siis tuleb minna lapsepõlve, et vaadata, mis juhtus. Tihti selgub, et põhjuseks on olnud seksuaalne ahistamine, väärkohtlemine, mida on alateadlikult maha maetud, ja see on nüüd vulkaanina välja löönud.