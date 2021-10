Tülpinud naine: see on lihtsalt kõige igavam asi, mida mees saab voodis teha — palun võtke õppust!

Olgu, teeme siis misjonäri, aga mitte lõpuni välja, palun! Jah, mul on suu peas ja ma oskan seda kasutada ning olen alati öelnud, et teeme poosivahetust! Mulle meeldib peal olla, võin külili olla, koerapoos on ka vinge…

Olen eeldanud, et meestele meeldivad naised, kes tahavad ise initsiatiivi üle võtta. Kus sa sellega! Olen vastuseks saanud ainult pomina, et aga misjonär on minu lemmik… Ja siis lamad seal ja ootad, et see arutu nühkimine ükskord lõpeks. Mehed, see on nii igav! Võtke palun õppust! Laske naistel ka otsustada ja seks muutub palju-palju huvitavamaks ja naudinguterohkemaks.”