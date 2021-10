Ohoo! Näitlejanna Cameron Diaz tutvustas nutikat võimalust Hr. Õige leidmiseks

Ehk teisisõnu aitab selline otsekohene suhtumine välja sõeluda need, kes võiksid olla sobivad kandidaadid ning need, kes otsivad midagi muud. "See aitab aru saada, kas teil on sarnased väärtused ja mõttemaailm või soovib üks üheöösuhet, samal ajal kui teine otsib hingesugulast," seletas Diaz.

Mathews tõi selle peale näite oma sõbrast, kes esimesel kohtumisel ei pelga küsida kaaslaselt, kas too tahab lapsi või ei. Diaz kiitis sellise otsekohesuse koheselt heaks ning lisas, et just see ongi oluline. "Just, see näitab hästi ära, kas on mõtet edasi suhelda või ei. Nii ma saadaksegi aru, kas ollakse samas kohas ja kui ei olda, siis ka see on okei," rääkis Diaz ja lisas, et just selles kohtingute mõte ongi.