Ole teadlik: just see on põhjus, miks sa oma elus juba pikemalt aega paigal tammud

Selgub, et tegelikult on asi lihtsamast lihtsam. Tuleb lihtsalt seada eesmärgid ja nende suunas liikuda. Just sel teekonnal tehakse aga kõige rohkem vigu ning neid erates lõpetadki- paigal tammudes.Kuidas eesmärke õigesti seada ja kuidas nendeni jõuda? Nõu annab hinnatud eduakadeemik.