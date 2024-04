Rahalise vabaduse ekspert ja Starfish Academy asutaja Vallo Arumäe sõnab, et rahaline vabadus tekitab olukorra, kus saad kasutada oma raha ja aega selliselt nagu soovid. Ta kinnitab, et investeerimine on jõukohane igaühele, kui pühenduda enda rahalisele harimisele. Ta jagab viit sammu, kuidas investeerimisega alustada.