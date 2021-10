Paranda oma finantsilist seisu! Raha kulutamise järgi saab inimesi jagada 5 gruppi — millisesse kuulud sina?

Finantsnõustaja Ellie-Austin Williams selgitas ajakirja Cosmopolitani veergudel, et inimesi võib liigitada viide gruppi vastavalt sellele, kuidas nad oma rahaga ümber käivad.

Kulutajad

Kulutaja, nagu nimest võib välja lugeda, ostab üsna tihti. Sageli leiab ta, et säästmine ja raha kõrvale panemine on üsna mõttetu. Kulutaja ei ole tegelikult egoist, sest ta võib olla väga helde ja suuremeelne teiste vastu.

Nõuanne kulutajatele: sea endale kindel eelarve. See on väga tähtis, kui sa ei taha kõike oma raha ära raisata. Pane iga kuu natuke kõrvale säästudeks ja tuleviku tarbeks.

Säästjad

Säästmine võib olla üsna tark ja mõistlik otsus, aga samuti võib see olla märk inimesest, kes on liiga ihne. Majanduslikult tark inimene teab, kuidas kaitsta oma vara, ta leiab alati kõige paremad võimalused raha teenimiseks ning teeb kõik, et mitte oma raha kaotada.

Nõuanne säästjatele: raha säästmine on väga hea, eriti, kui sul on olemas kindlad plaanid, mida sa tahad kunagi ellu viia. Aga ära ole iseenda vastu liiga nõudlik ja luba endale aeg-ajalt midagi head.

Investeerijad

Investeerija on väga tark finantsalal, vähemalt me soovime, et see nii oleks. Mõned võivad aga laskuda liialdustesse ning investeerida oma raha kahtlastesse tehingutesse, mis võivad väga halvasti lõppeda.

Nõuanne investeerijatele: Hoia oma investeeringuid kontrolli all. Ära unusta, et sa ei tohi kogu oma raha kaotada. Ja ära unusta elu nautida.

Laenajad

Võlgnikku ei maksa segi ajada kulutajaga. Võlgnik on see, kes laenab raha kulutamiseks. Ta ei tunne end seejuures halvasti.

Nõuanne laenajatele: seda on lihtsam öelda, kui teha, aga hea oleks õppida oma rahaasju paremini organiseerima.

Need, kes harva raha peale mõtlevad

Sellesse kategooriasse kuuluvad need inimesed, kes on nagu jaanalinnud ja ei taha tõele otsa vaadata, sest tõde teeb haiget. Või siis need, kes ei mõtle sellel põhjusel, et nad on majanduslikult heal järjel.