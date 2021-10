Keit Pentus-Rosimannus jagab õnneliku abielu saladust: lühike vastus on...

“Õnneliku abielu saladust on meilt läbi aastate küsitud,” sõnab Keit. “Lühike vastus on — armastus . See tähendab muu hulgas, et selles egoistlikus maailmas on su kõrval inimene, keda päriselt tahad teha õnnelikuks, kelle kurbust ja valu tunned ise peaaegu füüsiliselt ning kelle hästi minek teeb sul tuju heaks.”

Paar ei eita, et nende suhtes on olnud ka keerulisemaid aegu, ja paljastab, et need on seljatatud rääkimisega. “Nii lihtne on suhet lõhkuda. Aga kui on midagi head, mida hoida, siis ütlevad instinktid sulle ise, mida teha. Rääkimine on kõige parem rohi. Isegi kui kohe ei õnnestu, siis natukese aja pärast ikka.”