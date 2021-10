Mees, tee oraalseksi nii, et naine orgasmiga lõpetaks!

Kliitorit saab käe või keelega masseerida, aga ilmvõimatu on mehel naisele oraalseksi pakkuda samal ajal, kui ta penetreerib. Füüsiliselt on see võimalik ainult ribide eemaldamisega. Kliitori imemine on kõige efektiivsem viis naisele võimsa orgasmi pakkumiseks. Aeg on rääkida kliitorit imevatest seksleludest, et mees saaks oma naise magamistoas korralikult pöördesse ajada.

Mis on kliitorit imev vibraator?

Kliitorivibraatoriga on tundlikumad naised saanud orgasmi vaid 60 sekundiga. Abimees tekitab kliitoril kergeid rütmilisi vaakumeid kombinatsioonis vibratsioonidega. Välja näevad need sekslelud nagu huulikuga kõrvatermomeetrid. Naised, kelle masturbaatorite kollektsioonis on kliitorit imev vibraator olemas, tõdevad, et see nauding ei ole võrreldav mitte millegi muuga. Statistiliselt toimub suisa 75% naiste orgasmidest kliitoril. Mõelda vaid, kui mees suudaks seda sensatsiooni oma kallimale pakkuda! Mehe suu on küll imeline, ent seksleluga on kogemus taevalik.

Kuidas kliitorivibraatoreid eelmängu ajal kasutada?

Nii nagu ka trenni tehes, tuleb alustada soojendusega. Mitte mingil juhul ei tohiks mees midagi vagiinasse panna enne, kui see on soe, niiske ja müramiseks valmis. Kliitori stimulatsiooni tuleb alustada libesti peale määrimisega. Suudlused, silmside ja kallistused ning ongi aeg käes vibraator sisse lülitada. Alusta väiksematest imemistugevustest, kuna kliitor on ülimalt tundlik. Eelmängu ajal lase abimehel imeda ka teisi temakese erogeenseid tsoone, nagu nibud, häbememokad ... Kasuta oma sõrmi G-punkti õrritamiseks.

Kuidas oma naine korralikult pöördesse ajada?