Mindset coach Karmo Kivi selgitab, et enesekindlus lööb tihtipeale kõikuma minevikukogemuste pärast – näiteks sellest, et keegi on meile rääkinud, et me ei saa hakkama, oleme ise mõnes tegemises läbi kukkunud ja ebaõnnestunud. Kuidas aga hoolimata sellest uuesti püsti tõusta ning saavutada nii suured eesmärgid, et neist isegi unistada ei julgeks?