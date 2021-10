Unistuste kolleegid ehk nende tähtkujude esindajad on kõige toredamad töökaaslased

Kaalud on hästi toredad ja sõbralikud teiste vastu. Nad on alati valmis järeleandmisi tegema, on tähelepanelikud ning arvestavad ka teiste soovidega. Kaalude esindaja mõtleb alati enne, kui ta midagi ütleb, et mitte teiste tundeid riivata ning on seega töökaaslasena ideaalne. Ta leiab kohe teistega ühise keele ja aitab kõigil end hästi tunda. Ta loob kohe usaldusliku õhkkonna.