Naise ahastus: mida kasvatust! Lastel lubatakse looduskauneid kohti rikkuda ja vanematel jääb õigust ülegi

"Käisin oma kaaslasega nädalavahetusel Lõuna-Eestis erinevatel matkaradadel. See oli tõeline idüll! Veel viimaseid päevi on nii ilus ja värviline sügis, Tallinnas on suur osa lehtedest langenud, kuid Lõuna-Eestis... Muudkui kõnni ja ahheta. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.

Käisime vaatamas ka üht paljandit ja samal ajal oli seal perekond nelja lapsega. Muidugi on suurepärane, kui pere veedab päeva looduses, aga... Pere kaks vanimat last konkreetselt peksid okstega seda paljandit, loopisid kividega ja tagusid jalaga väikeseid tükke välja. Hetkeks ootasime kaaslasega, et ehk vanemad siiski teevad märkuse, kuid tulutult. Kaaslane siis mainis lapsevanematele, et kas te näete, mida teie lapsed teevad? Looduses päris nii ei tasu käituda.