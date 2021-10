"Ma ei lase lahti. Olin kindel, et mina olin ainus, mille najal ta veel püsti püsis."

Haarasin klaasi, enne kui see kukkuda jõudis, ja koperdasin kööki. Poolel teel taipasin, et politseinik seisis endiselt uksel. Ta silmitses põrandat. Jälgisin ta pilku. Üle linoleumiga kaetud põranda jooksis minu väikeste jalgade jäetud verine jäljerada.

Politseinik vaatas mulle ootavalt otsa. Mul oli nüüd aeg haiglasse minna, nagu olin lubanud, kui teda anusin, et ta mind esmalt koju viiks, et saaksin ema kõrval olla, kui ta Jennyst teada saab. Põrnitsesin teda trotslikult. Ma ei jäta ema täna öösel üksi. Isegi mitte selleks, et jalahaavadele arstiabi otsida. Ta pidi just vaidlema hakkama, kui patrullauto raadiost kostis moonutatud sõnum. Mees kükitas minu silmade kõrgusele ja ütles, et saadab meditsiiniõe nii ruttu kui võimalik mu viga saanud jalgade eest hoolitsema. Vaatasin läbi uksevõrgu, kuidas ta minema kiirustas. Politseisireen kajas veel tükk aega pärast seda, kui auto oli pimedusse kadunud.