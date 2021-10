Põhjalik ülevaade! Need on töökaaslased, keda üldiselt vähe hinnatakse

Millised on aga enimlevinumad probleemsed töökaaslased, keda leidub igas valdkonnas?

1. Kuulujuttude armastaja

Ta on üldiselt hästi abivalmis ning pealtnäha tore inimene, sest ta eesmärk on võita kõigi usaldus, et olulist infot kätte saada. Ja seda, mida ta kuuleb, kasutab ta ära oma isiklikuks kasuks. Ta teab alati kõiki viimaseid uudiseid ning räägib tihti teistest seljataga halvasti. Kritiseerib kõike ja kõiki.

2. See, kes ei taha uuendusi

Talle ei meeldi uuendused. Kõik tekitab temas rahulolematust ning meelepaha. Tal on raske omaks võtta uusi reegleid ja juhtnööre, sest enne toimis kõik hästi ja mingeid probleeme polnud. Teda ei huvita uute oskuste omandamine.

3. Rahulolematu

Tema tüüpilised laused on : "See pole minu töö!" ; "Miks mina pean seda tegema? ", "Mulle ei maksta selle eest!". Ta avaldab negatiivset mõju üldisele õhkkonnale, ta hävitab meeskonnatöö mõtte ning tõmbab kõigi motivatsiooni maha. Ta ei ole kunagi rahul ning võib ka teisi panna teisiti mõtlema.

4. Enese üle uhke

Ta teatab kõikidele uutele uhkusega hääles, et on kõige kauem selles firmas töötanud isik. Tema sõnul isegi ülemused küsivad temalt nõu ja pöörduvad oluliste küsimustega tema poole. Ta on päriselt ka veendunud, et on kõige targem. Tema jutu järgi peavad kõik temalt nõu küsima, sest ainult tema teab, kuidas firmat juhtida.

5. Ohver

Tööpäev on vaevu alanud, kui temal on juba palju probleeme ja mitte miski ei lähe nii nagu peaks. Tal ei ole kunagi häid uudiseid, sest tema roll on terve päeva hädaldada.

6. Manipulaator

Kui peale iga kiitust, mis ta sulle teeb, palub ta sinult mõnda teenet, siis on ta manipulaator. Ta manipuleerib kõikidega selleks, et oma tahtmist saada. Kui sa tunned temaga koos olles emotsionaalset pinget, kui sul on tunne, et pead tema tööd tegema, siis on võimalik, et sind kasutatakse ära.