Soovid mõjuvõimasalt ja usaldusväärselt mõjuda? Just need on värvid, mida aristokraadid kõige enam kannavad

Õigesti valitud värvigamma on justkui kodeeritud sõnum, mis avaldab küll mõju, ent mida vähesed lugeda oskavad. Mida siis kanda, kui tahad kuninglikuna mõjuda?

Arts and Culture'i andmetel on nendeks värvideks puhtuse sümbol valge, jõukusest kõnelev kuldne ning kuninglikkust sümboliseerivad lilla ja sinine.

Kui soovid mõjuvõimasalt ja usaldusväärselt mõjuda, siis integreeri oma garderoobi just need värvid. Kuna elame aga moodsal ajal, siis soovitame kullaga tagasihoidlikud olla. Kui sellega üle pingutad, on mulje kõike muud kui kuninglik.