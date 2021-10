Ole ise muutus, mida sa tahad maailmas näha ehk kasulikud nõuanded, kuidas rohkem särada

Me kõik oleme vähemalt korra elus kuulnud kedagi ütlemas, et “uni on nõrkadele”, “magatakse hauas”, “magades ei saa ju edukaks”. Tegelikult on just uni see, mis mõjutab sinu energiat kõige rohkem: teadusuuringud näitavad, et uni mõjutab sinu energiataset ja selle kvaliteeti tervelt 95%! Kui arvad, et uus tekk või pimendavad kardinad parandavad sinu und märgatavalt, siis vastus on ei. Kõige tugevamalt mõjutab sinu und unerütm — iga päev ärgata ja minna magama samal ajal. Miks on see nii oluline? Kui unerütm on paigas, siis teab su keha, millal hoida sind ärkvel ja energilisena; samuti, millal käivitada melatoniini tootmise protsess, mis soodustab und, valmistab keha uneks ette ja aitab meil öö läbi magada. Kõigepealt sea paika unerütm ja seejärel välised tegurid.