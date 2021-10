Ants Roostlane on Eesti üks nõutumaid abistajaid. Naistekas keskendus seekord Anstuga aga ühele tähtsaimale asjale elus – armastusele, selle otsimisele ja leidmisele ning ka lahtilaskmisele.

"Minu arvates ei pea me ühe inimese kõrval terve elu olema, me peaks olema seal ainult juhul, kui see pakub minu arengule midagi juurde. Mõned inimesed jäävad oma esimeste partneritega, kellega on mindud lahku, liialt emotsionaalselt seotuks, ehk suhe jääb lõpetamata. Seetõttu on ka keeruline..."