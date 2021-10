Paha lugu: kolm tähemärki, kes ei suuda mitte kuidagi oma eksist üle saada

Kalad

Kaladele ei meeldi sogases vees ujuda. Ja Kalad on just need, kellel on kõige raskem oma eksi unustada. Oma loomult on nad hästi romantilised ja sentimentaalsed. Kui keegi neile meeldib, kiinduvad nad ruttu ja teevad kõik, et teisel inimesel oleks hea. Neil on raske minna oma eluga edasi. Kalade tähtkujus sündinud inimesed armastavad armastust ja on suured unistajad, neil on raske minevikust lahti lasta. Ka peale lahkuminekut uurivad nad pidevalt sotsiaalmeedias, kuidas nende eksil läheb.

Lõvi

Lõvi on uhke ja hästi armukade, tal on raske minna oma eluga edasi peale lahkuminekut, eriti siis, kui tema lahku minna ei tahtnud. Ta ei näita seda välja mitte kellelegi, aga ta on võimeline tundide kaupa otsima oma eksi kohta infot internetist ja vihkama eksi uut kaaslast. Samal ajal kirjutab ta ise oma sotsiaalmeedias, et ta elu on nüüd palju parem. Tegelikult oma hinges ei saa ta sellest kunagi üle.

Kaalud

Kaaludel on raske inimesi usaldada ja sellepärast on neil raske ka oma eluga edasi minna, kui suhe on läbi saanud. Mõte sellest, et nad peavad kõike otsast alustama uue inimesega, on nende jaoks hirmutav. Ta tahab, et teda armastakse ja hoitakse. Lahkuminek ei tule tavaliselt tema enda soovil. Ja ta ei ole selleks kunagi valmis.