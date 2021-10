Mees delikaatse probleemiga plindris: kuidas seda naisele öelda, ilma et ta solvuks?

Asi ei ole ju niivõrd hügieenis, kui ilmselt seedimises või toitumises, sest see lõhn tuleb maost. Samas saan aru, et mehe suust, kellega ollakse romantilises suhtes, on sellist asja väga ebameeldiv kuulda. Samas inimene ju ise ei pruugi teada, et tal selline probleem on.